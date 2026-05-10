Roberto Baggio e il ricordo avvelenato sulla finale di Usa ’94 | Perché Sacchi non mi voleva Il rigore che sogno di continuo e la delusione da Trapattoni

Il 17 luglio 1994 al Rose Bowl di Pasadena si svolse la finale della Coppa del Mondo, vinta dal Brasile ai rigori contro l’Italia. Durante la partita, Roberto Baggio calciò l’ultimo rigore, che si stampò sulla traversa, segnando la fine del sogno italiano. Dopo l’evento, Baggio ha commentato di non essere stato scelto da Sacchi per l’ultimo tiro e ha parlato di un rigore che sogna ancora di continuo, mentre ha ricordato la delusione causata da Trapattoni.

Quel pomeriggio del 17 luglio 1994 al Rose Bowl di Pasaden è rimasto tatuato nella memoria tanto di Roberto Baggio quanto di milioni di tifosi italiani. In una lunga intervista al Corriere della Sera, firmata da Aldo Cazzullo e Carlos Passerini, Roberto Baggio torna sul maledetto rigore calciato sopra la traversa nella finale Mondiale contro il Brasile e ammette di non essersi ancora perdonato. «Mi sentii in colpa con tutti gli italiani. Non avevo mai calciato un rigore sopra la traversa». Quel capo chino e le mani in faccia erano diventati un’immagine iconica, niente di studiato: «Era semplicemente quello che sentivo – spiega Baggio – Un modo silenzioso, forse inconsapevole di chiedere scusa all’Italia».🔗 Leggi su Open.online

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