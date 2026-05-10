Nel 1994, durante i Mondiali negli Stati Uniti, l'ex calciatore ha ricordato il rigore sbagliato che gli ha causato una sensazione di vergogna infinita. In un'intervista, ha parlato della sua esperienza e ha commentato la situazione della Nazionale, affermando che ci sono molte cose da sistemare. La sua testimonianza rivela le emozioni legate a quell'episodio e le riflessioni sul momento difficile vissuto in quella competizione.

Convive ancora con lo spettro di quel rigore sbagliato nel lontano 1994, ma anche con la consapevolezza che la vita sia fatta di segni e che ogni gesto lasci nella propria anima una potente traccia karmica: si racconta così Roberto Baggio in un’intervista al Corriere della Sera, con la serenità di chi ha compreso che tutto il dolore che si affronta sia in realtà una complessa forma di riscatto. Quel capo chino che mostrò al mondo a Pasadena – quando il Brasile batté l’Italia ai calci di rigore aggiudicandosi la finale dei Mondiali di Usa ’94 – è la prova di una sua piccola espiazione: “Per me non era un gesto costruito, era semplicemente quello che sentivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roberto Baggio e il rigore sbagliato Usa ’94: “Provai vergogna infinita. La crisi della Nazionale? Tante cose da sistemare”

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Roberto Baggio : Le Penalty Qui a Brisé l’Italie | Coupe du Monde 1994

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