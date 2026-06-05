Julio Velasco | Hanno approfittato per demolire Gravina

Notizia in breve

Julio Velasco ha commentato il fallimento della nazionale italiana di calcio, affermando che il presidente federale è stato demolito dalla critica pubblica. Durante un’intervista, Velasco ha detto che alcune cose non potevano essere dette all’interno della Federcalcio. Le sue parole si sono concentrate sul clima di sfiducia e sulle tensioni che coinvolgono la gestione del calcio nazionale.