Julio Velasco | Hanno approfittato per demolire Gravina
Julio Velasco ha commentato il fallimento della nazionale italiana di calcio, affermando che il presidente federale è stato demolito dalla critica pubblica. Durante un’intervista, Velasco ha detto che alcune cose non potevano essere dette all’interno della Federcalcio. Le sue parole si sono concentrate sul clima di sfiducia e sulle tensioni che coinvolgono la gestione del calcio nazionale.
Certe cose alla Federcalcio non puoi dirle” Julio Velasco ha parlato del disastro dell’Italia del calcio nel corso di un’intervista: “Gravina demolito dalla gente, alcune cose non poteva dirle”. Dopo il disastro della Nazionale Italiana di calcio che non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2026, si era fatto anche il nome di Julio Velasco, attuale ct della nazionale italiana femminile di pallavolo, come possibile nuovo presidente federale al posto del dimissionario Gabriele Gravina. “Un pesce d’aprile arrivato fino in Argentina” ha replicato il diretto interessato chiudendo così il discorso relativo a questa sua possibile nomina nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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