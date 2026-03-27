Julio Velasco a Messina conto alla rovescia per l’evento al PalaRescifina

Da messinatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni da uno degli appuntamenti più attesi del panorama pallavolistico nazionale, cresce l’attenzione attorno all’incontro di lunedì nella città dello Stretto A pochi giorni da uno degli appuntamenti più attesi del panorama pallavolistico nazionale, cresce l’attenzione attorno alla tappa di Messina del ciclo di corsi di coaching promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo. Julio Velasco sarà protagonista lunedì (ore 18) al “PalaRescifina” di un incontro formativo di altissimo profilo, dedicato a un tema centrale nello sport e nella vita professionale: “L’importanza di formare una squadra”. L’iniziativa, che coinvolge sei città... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

julio velasco a messina conto alla rovescia per l8217evento al palarescifina
© Messinatoday.it - Julio Velasco a Messina, conto alla rovescia per l’evento al "PalaRescifina"

Articoli correlati

Leggi anche: L’evento più atteso. Conto alla rovescia per la ’Pefana’ di Montignoso

Leggi anche: David Parenzo in Biblioteca a Siena, conto alla rovescia: nuovo scontro sull’evento

Tutto quello che riguarda Julio Velasco

Discussioni sull' argomento Julio Velasco a Messina, conto alla rovescia per l’evento FIPAV, formazione d’eccellenza al PalaRescifina; Federvolley - Federazione Italiana Pallavolo: L’importanza di formare una squadra: oggi il coaching di Velasco a Milano; Messina, la Nazionale femminile di Sitting Volley in amichevole contro l’Ucraina; Pallavolo Azzurre – Presentato il quadrangolare di Genova: doppio amarcord di Velasco sulla splendida città ligure.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.