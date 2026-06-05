Jet fuel | l’UE rassicura sulla disponibilità ma i costi preoccupano
L’Unione Europea ha assicurato che ci sono scorte di carburante per aerei, ma i costi elevati preoccupano le compagnie. Le rotte più a rischio di cancellazione sono quelle che collegano aeroporti regionali, più dipendenti da forniture costose. Gli aeroporti più vulnerabili sono quelli più piccoli, che affrontano maggiori difficoltà nel coprire i costi del carburante. La crisi dei prezzi del jet fuel si traduce in incertezze operative per alcune tratte.
Quali rotte aeree rischiano la cancellazione immediata a causa dei prezzi? Perché gli aeroporti regionali sono i più esposti a questa crisi? Come influenzerà la situazione nello Stretto di Hormuz sui voli europei? Cosa accadrà alla connettività delle aree meno centrali dell'Europa??? In Breve Aumento costi spinge compagnie a cancellare rotte non più sostenibili economicamente. Aeroporti regionali identificati come nodi logistici più esposti ai rischi finanziari. Stabilità f . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il capo degli aeroporti italiani: «Niente allarmismi, cherosene assicurato fino a fine maggio»
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