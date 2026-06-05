Jet fuel | l’UE rassicura sulla disponibilità ma i costi preoccupano

Notizia in breve

L’Unione Europea ha assicurato che ci sono scorte di carburante per aerei, ma i costi elevati preoccupano le compagnie. Le rotte più a rischio di cancellazione sono quelle che collegano aeroporti regionali, più dipendenti da forniture costose. Gli aeroporti più vulnerabili sono quelli più piccoli, che affrontano maggiori difficoltà nel coprire i costi del carburante. La crisi dei prezzi del jet fuel si traduce in incertezze operative per alcune tratte.