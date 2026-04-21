Ue ' valutiamo obbligo scorte minime di jet fuel per i Paesi membri'

L'Unione Europea sta considerando l'ipotesi di imporre un obbligo per gli Stati membri di mantenere scorte minime di carburante per aerei. Questa decisione nasce dalla volontà di garantire una risposta efficace in caso di crisi o shock futuri, oltre alle difficoltà attuali nel settore. La valutazione riguarda la possibilità di stabilire riserve di emergenza che ogni paese dovrebbe mantenere per assicurare continuità nel trasporto aereo.

"Al di là dell'attuale crisi, dobbiamo anche essere pronti ad affrontare eventuali shock futuri. Valuteremo se sia necessario introdurre un obbligo di scorte minime per il carburante per aerei, che imponga agli Stati membri di mantenere riserve di emergenza minime". Lo ha detto il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dei trasporti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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