Durante una dichiarazione, un rappresentante dell’Unione europea ha affermato che, sebbene non si trovi attualmente in una condizione di emergenza, esiste la possibilità di una carenza di carburante per jet. Questa eventualità potrebbe avere ripercussioni su tutti i cittadini e sulla mobilità aerea. È stato sottolineato che è necessario prepararsi per affrontare eventuali scenari di scarsità di risorse energetiche nel settore dei trasporti.

"Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti". Lo ha detto il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, all'arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles dove presiederà una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti convocata per discutere della crisi energetica. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha aggiunto il ministro, che rappresenta la presidenza Ue....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presidenza Ue, 'carenza di jet fuel è possibile, dobbiamo essere pronti'

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