Tre minorenni sono stati identificati dai carabinieri in relazione alle risse tra adolescenti a Jesolo. Le autorità hanno deciso di rimuovere i divieti e aumentare i controlli nelle aree tra Piazza Brescia e Piazza Torino, zone considerate a rischio. Le modifiche alle zone rosse mirano a gestire meglio la presenza di gruppi di giovani e prevenire ulteriori incidenti.

Chi sono i tre minorenni già identificati dai carabinieri?. Come cambieranno le zone rosse tra Piazza Brescia e Piazza Torino?. Quali sanzioni prevede il decreto Caivano per gli adolescenti coinvolti?. Perché le famiglie saranno chiamate in causa dalle autorità?.? In Breve Tre minorenni di Venezia e Treviso già identificati dai carabinieri dopo gli scontri.. Estensione zone rosse a Piazza Brescia e Piazza Torino per monitoraggio costante.. Applicazione decreto Caivano con allontanamenti dai luoghi tramite provvedimenti dacur.. Appello del prefetto Pellos contro truffe telefoniche e tutela vittime violenza domestica.. Dopo i violenti scontri tra adolescenti a Jesolo, il prefetto Pellos intensifica i controlli e dispone allontanamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesolo, botte tra adolescenti: via i divieti e più controlli

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