Più controlli e più divieti | il Cremlino blindato e la paura che arriva dall’interno

Il Cremlino ha aumentato le misure di sicurezza, con più controlli e divieti all’interno dell’edificio. La notizia riguarda anche il rafforzamento delle misure di sicurezza personale del presidente, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione segue un clima di crescente preoccupazione interna e di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza. Le nuove restrizioni sono state adottate in un quadro di tensione e di misure straordinarie.

La notizia non è soltanto che Vladimir Putin avrebbe rafforzato in modo drastico la propria sicurezza personale. La notizia vera è che il potere russo, dopo quattro anni di guerra in Ucraina, sembra cominciare a temere non solo il nemico esterno, ma anche le crepe interne del proprio sistema. Secondo un rapporto di un servizio d’intelligence europeo ottenuto dalla Cnn, il Cremlino avrebbe introdotto nuove misure di protezione intorno al presidente russo: controlli doppi per chi deve incontrarlo, limitazioni agli spostamenti dei collaboratori più vicini, divieto per cuochi, fotografi e guardie del corpo di usare i mezzi pubblici, telefoni senza accesso a Internet per chi lavora a stretto contatto con lui, sistemi di sorveglianza installati perfino nelle abitazioni di alcuni membri dello staff.🔗 Leggi su It.insideover.com

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