In seguito a un episodio tragico negli Stati Uniti, si è riacceso il dibattito sull’utilizzo delle chatbot da parte degli adolescenti. La discussione si concentra ora sull’uso consapevole di queste tecnologie, senza proporre divieti, ma promuovendo un approccio più attento. La proposta di un esperto italiano mira a sensibilizzare su questa relazione crescente tra giovani e intelligenze artificiali, spesso poco compresa e monitorata.

Un caso di cronaca negli Stati Uniti, finito in tragedia, ha acceso un faro su un fenomeno ancora poco esplorato: il rapporto sempre più stretto tra adolescenti e chatbot. Non solo strumenti, ma interlocutori capaci di entrare nella sfera emotiva. Da qui prende le mosse la proposta di legge firmata da Giulia Pastorella, deputata di Azione, che prova a colmare un vuoto normativo mentre la politica, ancora concentrata sui social, fatica a stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Pastorella, da dove nasce questa iniziativa? Nasce da un fatto di cronaca statunitense, un suicidio legato a una relazione degenerata con un chatbot. Da lì mi sono chiesta se fosse un caso isolato o un segnale più ampio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non divieti ma uso consapevole delle chatbot per gli adolescenti. La proposta di Pastorella

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