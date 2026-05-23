Il Lugo Music Festival prevede dieci concerti in piazze e luoghi insoliti della città. Tra gli eventi, ci sarà un concerto all'alba dedicato a Francesco Baracca. Inoltre, la musica verrà eseguita anche all’interno dell’ex Centrale Enel di Lugo, trasformata temporaneamente in spazio per eventi musicali. Le date e i dettagli specifici sugli artisti non sono stati ancora comunicati.

? Punti chiave Dove si terrà il concerto all'alba dedicato a Francesco Baracca?. Come farà la musica a rianimare l'ex Centrale Enel di Lugo?. Chi sarà l'artista internazionale che suonerà al monumento di Baracca?. Cosa aspettarsi dalla cena ispirata alla madre dell'aviatore Baracca?.? In Breve Programma dal 10 giugno al 10 luglio tra Lugo, Sant’Agata e Alfonsine.. Dardust suona al monumento Baracca il 20 giugno alle ore 6.. Bogotá Piano Trio si esibisce il 24 giugno all'ex Centrale Enel.. Elina Duni e Rob Luft suonano il 28 giugno alla pieve di Campanile.. Dal 10 giugno al 10 luglio la Bassa Romagna si trasformerà in un palcoscenico diffuso con il decimo anno del Lugo Music Festival, una rassegna che porterà dieci appuntamenti musicali tra il centro di Lugo e le varie frazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lugo Music Festival: 10 appuntamenti tra piazze e luoghi insoliti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

E' iniziato il Lugo Vintage Festival con un omaggio a dj Mozart

Sullo stesso argomento

Dal 10 giugno il Lugo Music Festival. Dieci concerti nella Bassa RomagnaIl Lugo Music Festival taglia il traguardo della decima edizione con un cartellone di dieci appuntamenti in programma dal 10 giugno al 10 luglio.

AstiLirica: 5 appuntamenti tra piazze e teatri per il nuovo festival? Cosa sapere Il Comune di Asti presenta la quarta edizione di AstiLirica con cinque appuntamenti estivi.

Dal 10 giugno il Lugo Music Festival. Dieci concerti nella Bassa RomagnaIl 6 luglio gli spazi del Museo Baracca ospiteranno una maratona di pianoforte con Daniel Grosch e Sofia Donato. . msn.com

Il concerto all’alba di Federico Mecozzi apre il Lugo Music FestivalTorna il Lugo Music Festival, con un programma che spazia dalla musica classica contemporanea al jazz e alla world music, con giovani talenti e artisti internazionali da Turchia, Svezia e Francia. Si ... ravennaedintorni.it