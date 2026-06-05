Quali oggetti personali di Fidel sono esposti a Palazzo Bisaccioni?. Come ha gestito la crisi dei missili del 1962?. Quali riforme sociali hanno cambiato radicalmente la vita dei cubani?. Perché il leader ha cercato un avvicinamento alla Chiesa cattolica?.? In Breve Curatori Mauro Tarantino e René González Barrios gestiscono l'esposizione a Palazzo Bisaccioni.. Percorso documenta assalto alla Caserma Moncada nel 1953 e spedizione del Granma.. Analisi riforme agrarie, campagne di alfabetizzazione e crisi missili del 1962.. Focus su legami con Che Guevara e avvicinamento alla Chiesa cattolica.. Palazzo Bisaccioni ospiterà la mostra sulla vita e la politica di Fidel dal 12 giugno al 22 novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi, mostra su Fidel Castro: l’uomo che ha sfidato il secolo

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