Fidel Castro | il politico l’uomo il rivoluzionario Grande mostra a Jesi

È stata inaugurata a Jesi una mostra dedicata a Fidel Castro, che ripercorre la sua vita, dal periodo giovanile a Birán, nella Cuba orientale, fino agli anni di attività politica. L’esposizione presenta fotografie, documenti e oggetti che illustrano i diversi aspetti della sua figura, tra ruoli di leader rivoluzionario e uomo pubblico. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi.

di Benedetta Cucci Dagli anni giovanili a Birán, nella Cuba orientale, dove nacque nel 1926 in una famiglia di proprietari terrieri, alla sua formazione politica all’Università de L’Avana e l’opposizione al regime di Batista, dall’assalto alla Caserma Moncada nel 1953 alla spedizione del Granma e alla guerriglia nella Sierra Maestra, culminata con la vittoria del 1959. Con materiale d’archivio ricchissimo, tra fotografie, documenti, oggetti personali e materiali audiovisivi, arriva a Palazzo Bisaccioni di Jesi, dal 12 giugno al 22 novembre, la mostra ’FIDEL Storia di un leader. L’uomo che sfidò il secolo’, nel centenario della nascita e a dieci anni dalla morte del rivoluzionario cubano e primo ministro dell’isola (anche capo delle forze armate e primo segretario del Partido comunista cubano). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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