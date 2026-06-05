Jennifer Lopez ha confermato di non avere una relazione con il collega Brett Goldstein. La cantante e attrice, single da quando si è conclusa la sua ultima relazione, ha negato le voci circolate sui social. Nessun flirt tra i due è in corso. La cantante ha ribadito di essere single e non coinvolta in storie d'amore con Goldstein. Le indiscrezioni sui social sono state smentite ufficialmente.

È stato sufficiente l'evidente feeling sul red carpet per far esplodere il gossip su un presunto flirt tra Jennifer Lopez e il collega Brett Goldstein, protagonisti assoluti della nuova commedia di Neflix, Office Romance, disponile da oggi sulla piattaforma di streaming. Complice l'inevitabile storia d'amore tra i due personaggi nel film, in tanti si sono chiesti se dietro le quinte sia scoccato il colpo di fulmine tra Lopez e Goldstein. E a mettere le cose in chiaro è stata la stessa popstar e attrice. Nuovo film e nuovo gossip che Jennifer Lopez si è affrettata a smentire, sempre più concentrata sulla sua vita da single a due anni dalla fine del matrimonio con Ben Affleck. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jennifer Lopez smentisce il gossip sul flirt col collega Brett Goldstein

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