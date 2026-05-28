Cinquantasei anni, una carriera costruita mattone su mattone tra hit planetarie, film da botteghino e copertine su copertine. Eppure Jennifer Lopez riesce ancora a sorprendere. Non per un nuovo look o un gossip esplosivo, ma per una confessione disarmante: le scene di bacio la mettono in agitazione. Sempre. Anche adesso. «Lo faccio da molto tempo», ha detto la regina delle rom-com a People alla premiere di Office Romance, la commedia romantica che arriva in streaming su Netflix il 5 giugno. «Vorrei dire che va sempre tutto bene, ma ogni volta è una cosa del tipo: “Ok, devo baciare questa persona che non conosco, e sto appena cominciando a conoscere. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jennifer Lopez: «Le scene di bacio mi mettono ancora in agitazione». Anche quelle con Brett Goldstein, coprotagonista di "Office Romance"?

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Office Romance | Jennifer Lopez & Brett Goldstein | Official Trailer | Netflix

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Jennifer Lopez ammette che trova ancora le scene di bacio 'snervanti': 'Sto solo cercando di conoscerti' (Esclusivo) reddit