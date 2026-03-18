La Dacia Bigster 1.2 Hybrid-G 150 4x4 è un SUV con motore a benzina e Gpl, dotato di trazione integrale. Offre un motore efficiente con buon spunto, un ampio spazio interno e un prezzo competitivo. La vettura si distingue per la sua combinazione di caratteristiche tecniche e il rapporto qualitàprezzo, puntando a soddisfare le esigenze di chi cerca praticità e convenienza.

Tra i Suv del segmento C nel mercato italiano da ormai un anno è protagonista anche Dacia Bigster. Con l'inizio del 2026 poi, per il modello della casa romena è arrivato un importante aggiornamento, che non riguarda la parte estetica, quanto piuttosto quello che c'è sotto il cofano. Su questo C-Suv troviamo infatti un innovativo sistema in grado di combinare la tecnologia ibrida, la doppia alimentazione benzinaGpl e la trazione integrale 4x4. Così per la nuova Dacia Bigster, oltre alla versione full hybrid da 155 Cv, la mild hybrid da 140 Cv, la mild hybrid da 130 Cv 4x4 e la mild hybrid bi-fuel da 140 Cv, ecco la nuova mild hybrid bi-fuel (benzinaGpl) 4x4 da 150 Cv, che è stata oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Bigster 1.2 Hybrid-G 150 4x4: pregi e difetti del Suv a benzina e Gpl

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