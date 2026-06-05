Jannik Sinner sta cercando una nuova villa da sogno | si trova in uno dei luoghi più esclusivi della Sardegna

Jannik Sinner sta cercando una villa di lusso in una delle zone più esclusive della Sardegna. Dopo aver abbandonato il torneo di Roland Garros a causa di un malore, il tennista ha deciso di prendersi un periodo di riposo. La ricerca immobiliare si concentra su proprietà di alto livello, situate in località rinomate per la loro privacy e raffinatezza. La scelta di Sinner di investire in una residenza di prestigio segue il suo recupero e il desiderio di dedicarsi a momenti di relax.

Dopo il malore durante il Roland Garros e il conseguente abbandono del torneo tennistico Jannik Sinner ha deciso di concedersi il meritato riposo. Il suo è stato un anno ricco di sfide e vittorie e ora è il momento di ricaricare le batterie e farsi trovare in forma ai prossimi match. Il campione. 🔗 Leggi su Today.it

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Jannik Sinner EXITS the court after dealing with apparent CRAMPS

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