Frances Tiafoe ha commentato le prestazioni di Jannik Sinner, definendolo uno dei migliori colpitori della storia del tennis. L’atleta statunitense ha descritto Sinner come un giocatore straordinario e tra i più talentuosi mai visti nel circuito. Le sue parole si sono concentrate sulle capacità di Sinner di colpire con efficacia e precisione durante le partite.

“Jannik Sinner è uno dei migliori colpitori della storia. È un giocatore straordinario”. Parole e musica di Frances Tiafoe. Non uno qualsiasi. Il tennista statunitense ha spiegato in questo modo il suo pensiero sull’altoatesino subito dopo che lo stesso gli aveva rifilato in campo un sonoro 6-2 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida, Stati Uniti). All’Hard Rock Stadium il nativo di Hyattsville, nel Maryland, ha vissuto 72 minuti di gioco davvero complicati, ammettendo la superiorità del numero 2 del mondo. Il vincitore di Indian Wells, ancora in lizza per completare il Sunshine Double in caso di successo a Miami, ha davvero impressionato Tiafoe che, in conferenza stampa, ha usato parole davvero importanti per descrivere l’altoatesino: “È uno dei migliori colpitori che il tennis abbia mai visto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frances Tiafoe esalta Jannik Sinner: “Uno dei più grandi di sempre, uno dei colpitori migliori della storia”

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