James Handy ucciso a Los Angeles | arrestato il figlio della compagna

Il figlio della compagna dell’attore James Handy è stato arrestato dopo che il 81enne, noto per ruoli in film come Top Gun: Maverick e Jumanji, è stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Handy è stato trasferito in ospedale ma è deceduto poco dopo. L’arrestato è stato condotto in custodia e si indaga sulle motivazioni dell’aggressione.

L’attore James Handy, volto di Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo un accoltellamento nella sua casa di Los Angeles. Il mondo del cinema e della televisione americana è sotto shock per la morte di James Handy, attore caratterista conosciuto per le sue interpretazioni in produzioni di successo come Top Gun: Maverick, Jumanji, Logan e numerose serie televisive. L’attore è stato ucciso nella sua abitazione di Tarzana, quartiere residenziale di Los Angeles, all’età di 81 anni. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità statunitensi, per l’omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell’attore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di Top Gun aveva 81 anni

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