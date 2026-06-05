Un attore di 81 anni, noto per il ruolo in Top Gun: Maverick, è stato ucciso a Los Angeles. È stato accoltellato nella sua abitazione e successivamente è deceduto. La polizia ha avviato le indagini senza fornire dettagli sulle circostanze. L’identità dell’aggressore non è ancora stata resa nota. La vittima era conosciuta nel mondo dello spettacolo e aveva partecipato a diversi progetti televisivi e cinematografici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Los Angeles: morto l’interprete di Top Gun: Maverick. Dramma a Los Angeles, dove l’attore James Handy è stato ucciso all’età di 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione. L’artista, noto per aver preso parte a produzioni cinematografiche di successo come Top Gun: Maverick e Jumanji, è stato trovato privo di sensi nel giardino della sua casa. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’uomo presentava ferite da arma da taglio al torace. Dopo il ritrovamento è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici ne hanno successivamente constatato il decesso. La chiamata al 911 e l’arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - James Handy: ucciso a coltellate il famoso attore di Top Gun

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L'attore James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna, l'81enne aveva recitato in Jumanji e Top Gun - VIDEO x.com

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