Un attore di 81 anni, noto per il ruolo in Top Gun, è morto in seguito a un incidente fuori casa a Los Angeles. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell’attore, accusato di aver causato la morte. L’incidente è avvenuto nella proprietà dell’attore, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle circostanze. La vittima è deceduta sul posto. La famiglia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

L’attore veterano James Handy è morto all’età di 81 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto fuori dalla sua abitazione di Los Angeles. Le autorità hanno arrestato un sospettato in relazione alla sua morte: il figlio della sua compagna. Handy era un volto familiare per il pubblico da decenni, avendo recitato in decine di film e serie televisive nel corso di una carriera durata quasi 50 anni. Era forse meglio conosciuto per i ruoli in Jumanji, Top Gun: Maverick, Aracnofobia e Logan. Secondo TMZ, la polizia ha risposto a una chiamata al 911 presso la residenza di Handy nel quartiere di Tarzana, a Los Angeles. Gli agenti hanno trovato James Handy accoltellato e lo hanno trasportato d’urgenza in un ospedale vicino, dove è poi deceduto. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Attore di Top Gun, James Handy, ucciso dal figlio della compagna

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James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di Top Gun aveva 81 anni

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