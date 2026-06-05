James Handy ucciso a coltellate | arrestato il figlio della compagna

A Los Angeles, l’attore James Handy è stato trovato morto in casa, con ferite da arma da taglio. La polizia ha arrestato il figlio della sua compagna, ritenuto responsabile dell’omicidio. La scena del crimine è stata sequestrata per le indagini. Nessuna altra persona è stata coinvolta o segnalata. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

Orrore a Los Angeles: l’attore James Handy ucciso in casa, fermato il figlio della compagna. La morte dell’attore James Handy ha scosso Hollywood e riacceso l’attenzione su una vicenda avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles, dove l’interprete è stato ucciso in circostanze violente. Le indagini della polizia hanno portato rapidamente all’arresto di un sospettato legato alla sfera familiare, mentre emergono i dettagli sulle ultime ore in vita e sulla dinamica dell’accaduto. Nato a New York, James Handy ha costruito una lunga carriera tra cinema e televisione, diventando un volto riconoscibile soprattutto in ruoli secondari ma frequenti in produzioni di grande successo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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