Jacopo Gambini Primo memorial Motoincontro
Si è svolto il primo memorial dedicato a Jacopo Gambini, un evento che ha radunato appassionati di moto per ricordarlo. La giornata si è svolta con un moto-incontro, coinvolgendo partecipanti di diverse età, e ha visto momenti di condivisione e amicizia tra i presenti. L’evento è stato caratterizzato da un percorso in moto e incontri tra gli appassionati, senza altre iniziative programmate. La manifestazione si è conclusa con un momento di ritrovo tra i partecipanti.
Primo memorial per Jacopo Gambini. "Un bellissimo MotoIncontro per ricordare Jacopo tutti insieme! Una giornata all’insegna delle due ruote, dell’amicizia e della condivisione". Tragedia di settembre in moto, una nuova iniziativa si terrà il 20 giugno in memoria dello studente 17enne dell’Iti. La organizza il Motoclub di Pontasserchio con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme. Ritrovo dalle 14 al ‘Circolo Vizioso’ (Piazza P. Togliatti, Pontasserchio - S. Giuliano Terme). Il programma della giornata: 14 -accoglienza, ritiro iscrizioni, saluti istituzionali (con il sindaco Matteo Cecchelli, l’assessora allo sport e la mamma di Jacopo) e benedizione dei caschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Jacopo Gambini. Primo memorial. Motoincontro.
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