jacopo gambini primo memorial motoincontro

Notizia in breve

Si è svolto il primo memorial dedicato a Jacopo Gambini, un evento che ha radunato appassionati di moto per ricordarlo. La giornata si è svolta con un moto-incontro, coinvolgendo partecipanti di diverse età, e ha visto momenti di condivisione e amicizia tra i presenti. L’evento è stato caratterizzato da un percorso in moto e incontri tra gli appassionati, senza altre iniziative programmate. La manifestazione si è conclusa con un momento di ritrovo tra i partecipanti.