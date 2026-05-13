Arezzo, 13 maggio 2026 – Due batterie di partenza si sono sfidate su un circuito di 5 chilometri, da percorrere quattro volte secondo le regole. La competizione ha coinvolto diversi atleti, che si sono confrontati lungo un percorso che si snoda tra le vie della città. La corsa si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Due batterie di partenza. Un circuito da ripetere quattro volte per andare a completare i 5 chilometri previsti dal regolamento. Torna domenica 24 maggio l'appuntamento con il Memorial Paolo Occhiolini - Jacopo Tognalini, gara nazionale inserita nel circuito Chimera Run. L'evento è organizzato dalla Filirun Team, con il patrocinio del Comune di Arezzo, e si svolgerà interamente nel cuore del centro storico del capoluogo. Ritrovo alle ore 8 in Via Guido Monaco e partenza alle 9.30 con gli atleti che vantano accrediti superiori ai 20'. A seguire, alle 10.10, la seconda partenza con atleti i cui accrediti sono inferiori ai 20'.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Memorial Paolo Occhiolini - Jacopo Tognalini

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