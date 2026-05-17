Memorial Jacopo Menchi è tutto pronto

E’ pronto a rinnovarsi anche quest’anno l’appuntamento con il " Memorial Jacopo Menchi ", la rassegna di calcio giovanile organizzata dalla Pietà 2004 e giunta alla diciannovesima edizione che in passato ha visto scendere in campo al Faggi le formazioni giovanili delle migliori società di Serie A. E così sarà anche stavolta, nell’edizione che è stata presentata dalla dirigenza del club pochi giorni fa: il torneo riservato agli U14, che inizierà il prossimo 31 maggio e si concluderà il 2 giugno successivo, vedrà al via le rappresentative di categorie di molteplici club di Serie A. Basta scorrere l’elenco delle partecipanti, suddivise in tre gironi, per rendersene conto: i padroni di casa della Pietà compongono il girone A insieme a Juventus, Como e Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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