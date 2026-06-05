Un atleta italiano ha corso i 100 metri in 9,99 secondi a Roma, tornando sotto i 10 secondi dopo diverse gare. Durante la gara, ha migliorato la tecnica rispetto alla precedente a Savona, correggendo alcuni difetti. Tuttavia, non è riuscito a battere il record di un rivale, poiché ha commesso alcuni errori tecnici che hanno influenzato il risultato finale.

Come ha fatto Jacobs a correggere i difetti tecnici di Savona?. Quali errori hanno impedito all'azzurro di battere Noah Lyles?. Perché Jacobs ha chiesto le medaglie a Miami per la sfida?. Cosa deve fare l'atleta per portare i Mondiali a Roma?.? In Breve Noah Lyles vince con 9.88, seguito da Eseme con 9.94 e Tebogo con 9.95.. Jacobs passa da 10.01 a Savona al crono di 9.99 a Roma.. L'atleta punta a portare i Campionati del Mondo di atletica leggera a Roma.. La gara della Diamond League si è disputata il 4 giugno 2026.. Marcell Jacobs scende sotto i dieci secondi al Golden Gala 2026 con un crono di 9.99 a Roma. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha segnato un tempo di 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Jacobs torna sotto i 10 secondi: il crono di 9.99 a Roma

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