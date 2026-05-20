LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | Jacobs sfiora i 10 secondi con vento oltre la norma! Dosso incisiva Fabbri parte bene
Durante il Meeting Savona 2026 di atletica leggera, l’atleta ha corso i 100 metri in circa 10 secondi, con una corrente di vento che ha superato i limiti consentiti. Dosso si è distinta per prestazioni incisive, mentre Fabbri ha iniziato la gara in modo promettente. La manifestazione ha visto anche altri atleti protagonisti, con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata dell’evento. La diretta si è conclusa alle 18.50, ringraziando i partecipanti e il pubblico per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52: Grazie per averci seguito e buona serata! 18.50: Si chiude qui la nostra diretta. Buone notizie per l’Italia soprattutto da Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri, discreta la prova al debutto stagionale per Marcell Jacobs. Qualche personale tra gli azzurri al via in gare condizionate dal vento. 18.48: Volata di testa per il portoghese Pinto che si impone in 3’33?36 che è il nuovo record del meeting, secondo posto per il canadese Lamb in 3’33?95, terzo posto per Fontes con 3’34?25. Bussotti è settimo con 3’35?30 18.40: Tra qualche minuto al via i 1500 maschili. Questi i protagonisti: 1 Joao Capistrano Mario Bussotti Neves Junior ITA 3:33. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jacobs 10.11 ventoso, Dosso 11.14 in batteria Sprinter azzurri al debutto a Savona e qualificati per la finale nei 100: Marcell vento +2.6, Zaynab +0.8. Finali dalle 17.25 DIRETTA TV su @RaiSport Ph. Montesano / Meeting Savona #atleticaitaliana x.com
Coiro e Benati yesss! Primato personale per Eloisa nei 400 metri, prima volta sotto i 52 secondi: 51.79 a Savona, nona italiana di sempre. Lorenzo torna sotto i 46 secondi dopo tre anni: 45.73 Ph. Montesano/Meeting di Savona #atleticaitaliana - Facebook facebook
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