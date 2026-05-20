LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | Jacobs sfiora i 10 secondi con vento oltre la norma! Dosso incisiva Fabbri parte bene

Durante il Meeting Savona 2026 di atletica leggera, l’atleta ha corso i 100 metri in circa 10 secondi, con una corrente di vento che ha superato i limiti consentiti. Dosso si è distinta per prestazioni incisive, mentre Fabbri ha iniziato la gara in modo promettente. La manifestazione ha visto anche altri atleti protagonisti, con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata dell’evento. La diretta si è conclusa alle 18.50, ringraziando i partecipanti e il pubblico per aver seguito l’evento.

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