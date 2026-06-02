italiano sondaggio del besiktas dopo il no del napoli

Dopo il rifiuto del Napoli, il Besiktas ha condotto un sondaggio per valutare la disponibilità di Vincenzo Italiano come possibile nuovo allenatore. La discussione sul suo futuro si è riaccesa immediatamente, concentrando l’attenzione sul mercato degli allenatori. Nessuna ufficialità è stata comunicata e la trattativa resta in fase preliminare. Il nome dell’allenatore italiano rimane al centro delle voci, ma non ci sono ancora sviluppi concreti.

Il futuro di Vincenzo Italiano torna subito al centro del mercato degli allenatori. Dopo il mancato approdo al Napoli, il tecnico ex Bologna avrebbe ricevuto un primo sondaggio dall’estero. A muoversi sarebbe stato il Besiktas, interessato a capire la disponibilità dell’allenatore per la prossima stagione. Italiano è reduce da giorni particolarmente movimentati. Prima la separazione dal Bologna. Poi l’attesa per una possibile chiamata del Napoli. Infine la scelta di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club turco avrebbe effettuato un sondaggio per Italiano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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