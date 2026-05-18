Il centrocampista anglo-italiano è in trattativa con il club turco, che offre circa cinque milioni di euro in più rispetto alla richiesta del Napoli. La società partenopea ha fissato a venti milioni di euro il prezzo per la cessione del giocatore, che potrebbe lasciare la squadra in caso di offerta congrua. La qualificazione alla Champions League ha portato maggiori entrate, consentendo di pianificare con maggiore attenzione le operazioni di mercato in entrata e in uscita per la rosa della prossima stagione.

I nuovi introiti dalla qualificazione alla Champions League permettono di accelerare le operazioni in entrata e in uscita, delineando già i contorni della rosa che verrà. La prima grande mossa è già una certezza aritmetica. Come evidenziato da TuttoMercatoWeb, la vittoria di Pisa ha fatto scattare la prima pesantissima clausola: Rasmus Hojlund è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli a titolo definitivo. È infatti scattato automaticamente l’obbligo di riscatto fissato a 44 milioni di euro, cifra che verrà versata nelle casse del Manchester United. Un investimento centrale per la società, che ha individuato nel danese il centravanti su cui fondare il nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa al Besiktas? Ballano 5 milioni. Il Napoli fa il prezzo: a 20 milioni parte

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