Italiano al Besiktas tutto fatto! Oggi è il giorno delle firme sul contratto a Istanbul

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. L’accordo è stato finalizzato e le firme sul contratto sono previste oggi a Istanbul. La notizia è ufficiale e segna il passaggio dell’allenatore italiano alla squadra turca. Nessun dettaglio sui termini del contratto è stato reso noto. La firma avverrà durante la giornata, confermando il cambio in panchina.

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Vincenzo Italiano nuovo allenatore del Besiktas: operazione completata, le firme sul contratto sono attese in giornata a Istanbul. Il passaggio di Vincenzo Italiano al Besiktas è ormai cosa fatta. Dopo l’intesa raggiunta nella giornata di ieri, l’operazione è entrata nelle battute finali: è in corso la revisione definitiva dei contratti, ultimo step formale prima della firma che sancirà l’inizio della nuova avventura del tecnico italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Italiano è atteso in Turchia nelle prossime ore. Il viaggio verso Istanbul avverrà direttamente a bordo dell’aereo del presidente del club, con la delegazione bianconera che si trovava a Roma da ieri per chiudere l’accordo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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