Diretta e Foto | Aston Villa Trionfa su Friburgo 0-2 nell’Europa League al Besiktas Park di Istanbul

Allo stadio Besiktas Park di Istanbul si è disputata una partita di Europa League tra l'Aston Villa e il Friburgo. La squadra inglese ha vinto con il punteggio di 2-0, ottenendo una vittoria importante in trasferta. La serata è stata caratterizzata da un'atmosfera vivace, con tifosi che hanno sostenuto le proprie squadre tra cori e bandiere sventolanti. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti, senza incidenti registrati.

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Notte di coppe sul Bosforo: al Besiktas Park di Istanbul l’aria vibra, le sciarpe sventolano e l’ Aston Villa firma un successo dal sapore europeo contro il Friburgo. Una partita asciutta, intensa, raccontata in diretta tra lampi di gioco, volti stanchi e foto che catturano il momento esatto in cui una squadra capisce di potercela fare. Il contesto, lo stadio, il viaggio. Si gioca in Turchia, in uno degli impianti più moderni d’Europa. Il Besiktas Park guarda il Bosforo e tiene dentro un ronzio costante, tipico delle notti di coppa. Capienza poco sopra le quarantamila persone, linee pulite, acustica dura. Da Birmingham a Istanbul sono circa tremila chilometri; da Friburgo poco più di duemila. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Diretta e Foto: Aston Villa Trionfa su Friburgo 0-2 nell’Europa League al Besiktas Park di Istanbul ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WE DID IT!!! ASTON VILLA WIN THE EUROPA LEAGUE!!! Sullo stesso argomento Friburgo-Aston Villa (Europa League, 20-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Al Besiktas Park villans favoritiUltimo atto di Europa League e la finale di Istanbul vede di fronte il Friburgo di Schuester e l’Aston Villa di Emery a giocarsi il trofeo per la... L’Aston Villa trionfa in Europa League: Friburgo dominato 3-0, fa festa anche Douglas Luizdi Marco BaridonAston Villa vince l’Europa League: Friburgo schiantato 3-0, fa festa anche Douglas Luiz in prestito dalla Juventus La notte europea... L'Aston Villa vince l’Europa League. In finale a Istanbul il Friburgo battuto 3-0Al 61' Friburgo-ASTON VILLA 0-3! ROGERS Azione di qualità dela squadra di Emery con Digne che serve Buendia a sinistra, cross basso dell'argentino e Rogers che sbuca sul primo palo e piazza la zampata ... ansa.it DIRETTA | Friburgo Aston Villa (risultato finale 0-3): Europa League ai Villans! (oggi 20 maggio 2026)Diretta Friburgo Aston Villa, streaming, video e tv: info, quote e probabili formazioni da Istanbul per la finale di Europa League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net