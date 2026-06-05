Vincenzo Italiano ha firmato un contratto con il Besiktas, lasciando il suo incarico in Italia. Il club turco ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’allenatore italiano, che si trasferisce alla guida della squadra bianconera. La decisione segue un dialogo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. L’annuncio è stato comunicato tramite i canali ufficiali del club. Italiano si unisce così al Besiktas, con un contratto che dovrebbe durare più di un anno.

Alla fine è successo: Vincenzo Italiano se ne va in Turchia. Il Besiktas ha messo in campo motivazioni più che convincenti. Dunque, dopo essere rimasto con il proverbiale cerino in mano dopo la virata del Napoli su Allegri, ecco che il tecnico di Karlsruhe andrà a Istanbul. A riportarlo sono sia Fabrizio Romano sia Gianluca Di Marzio. Italiano al Besiktas: i dettagli. Riporta Fabrizio Romano: “ Vincenzo Italiano al Besiktas, firme sul contratto preliminare arrivate. 12 milioni netti in due anni a Italiano, 5 milioni netti in due anni al suo staff. Vincenzo atterra oggi alle 15 ora locale a Istanbul.” E Di Marzio: “Dopo le intese raggiunte nella giornata di ieri, l’operazione è arrivata alle battute finali: è in corso la revisione ultima dei contratti, l’ultimo passaggio formale prima di mettere nero su bianco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano, 6 milioni di motivi per dire sì al Besiktas: sarà il nuovo allenatore dei bianconeri

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