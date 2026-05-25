Napoli il nuovo allenatore sarà Vincenzo Italiano | il tecnico del Bologna pronto a sostituire Antonio Conte

Il Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna. La scelta è ormai definita, salvo imprevisti, da parte del presidente del club. Italiano sostituirà Antonio Conte, che lascia dopo una stagione ricca di eventi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, e il nuovo tecnico dovrebbe firmare a breve. Nessuna ufficialità è ancora stata data, ma la direzione sembra ormai tracciata.

Il futuro della panchina del Napoli sembra ormai prendere una direzione ben precisa. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Vincenzo Italiano il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, pronto a salutare dopo una stagione intensa e ricca di emozioni. Il tecnico attualmente al Bologna avrebbe già dato segnali di apertura nei confronti della società azzurra. Tra il club partenopeo e l’allenatore c’è infatti una reciproca stima costruita negli anni. Italiano piace per la sua idea di calcio offensiva, aggressiva e moderna, caratteristiche che avrebbero convinto De Laurentiis a puntare con decisione su di lui. Non a caso, nelle ultime ore sono emerse anche parole importanti dichiarazioni: “C’è stima per quanto fatto negli anni”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VINCENZO ITALIANO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Notizie e thread social correlati

Bologna, Italiano sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? La posizione della dirigenza e del tecnico ma spunta questo nodo!Le decisioni sul futuro tecnico del Bologna sono al centro di discussioni tra la dirigenza e l’allenatore.

Napoli, il futuro si chiama Vincenzo Italiano: arrivano conferme sul nuovo allenatoreIn casa Napoli si fanno più concrete le possibilità di vedere Vincenzo Italiano seduto sulla panchina azzurra nella prossima stagione, mentre il...

Temi più discussi: Napoli, il nome nuovo è Italiano. Sarri e Allegri più lontani, ADL tentato dalla scommessa; Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioni; Nuovo allenatore Napoli, Italiano la pista per il dopo Conte; Italiano-Napoli, non c'è due senza tre: Sarri va all'Atalanta. Offerte 'big' per McTominay e Vergara.

#Napoli, con Maurizio #Sarri verso l’ #Atalanta, e con Massimiliano #Allegri che molto difficilmente lascerà il #Milan, il favorito per essere il nuovo allenatore del club azzurro è Vincenzo #Italiano. @SkySport x.com

10 motivi per cui Vincenzo Italiano è probabilmente la nostra migliore scelta reddit

Napoli, il futuro si chiama Vincenzo Italiano: arrivano conferme sul nuovo allenatoreCon il futuro di Antonio Conte ancora tutto da definire, in casa Napoli prende sempre più quota il nome di Vincenzo Italiano come possibile nuovo ... dailynews24.it

Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioniNel borsino per il successore di Conte il tecnico del Bologna passa in testa nelle ultime ore, ma con De Laurentiis i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo ... napolitoday.it