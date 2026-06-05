Italia-Serbia oggi Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario tv programma streaming
Alle 18:15 di oggi, venerdì 5 giugno, si affrontano le nazionali di Italia e Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si disputa in una delle ultime giornate del torneo di qualificazione. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione.
Con intensità, con ferocia, con la voglia di lasciare l segno. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:15 si gioca Italia-Serbia, penultima giornata delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Un match da vincere a tutti i costi per le ragazze di Andrea Soncin, motivate a centrare l’obiettivo senza dover passare dalla girandola dei playoff. Lo scenario nel raggruppamento 1 è semplice. Al comando svetta infatti la Danimarca, avanti di una lunghezza sulla Svezia e di tre sulla compagine tricolore. Inutile dire che per centrare il primo posto le azzurre dovranno vincere sia la partita contro le serve che quella con le svedesi, auspicando di un mezzo inciampo da parte delle danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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