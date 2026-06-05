Italia-Serbia oggi Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario tv programma streaming

Notizia in breve

Alle 18:15 di oggi, venerdì 5 giugno, si affrontano le nazionali di Italia e Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si disputa in una delle ultime giornate del torneo di qualificazione. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione.