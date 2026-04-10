Dove vedere in tv Serbia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Martedì 14 aprile alle ore 18.15, la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La Nazionale femminile italiana scenderà in campo per questa fase delle qualificazioni, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire l’incontro in televisione. La sfida si svolgerà in un orario pomeridiano e sarà possibile anche seguirla in streaming.

Martedì 14 aprile alle 18.15, su Rai 2, la Nazionale femminile italiana torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Le azzurre riprendono il loro cammino da Leskovac, dove sfideranno la Serbia con l’obiettivo di rilanciare la corsa al primo posto nel girone. Un piazzamento fondamentale, perché garantirebbe l’accesso diretto alla fase finale del torneo, evitando il complicato passaggio dai playoff, riservati alle altre tre squadre del gruppo. La situazione, però, non è delle più semplici. La sconfitta contro la Svezia e il pareggio casalingo con la Danimarca hanno rallentato il percorso della squadra guidata da Andrea Soncin, chiamata ora a una reazione decisa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingSabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai... Temi più discussi: Dove vedere in tv Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Italia alle FIBA 3X3 World Cup Qualifier 2026: convocati, programma e dove vedere le partite degli azzurri alle qualificazioni mondiali; Qualificazioni Mondiali femminili, Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv; Bosnia-Italia in tv sulla Rai o su Sky? Il canale della finale dei Playoff Mondiali e dove vedere la partita in diretta streaming. Dove vedere in tv Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingMartedì 14 aprile alle 18.15, su Rai 2, la Nazionale femminile italiana torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Le ... oasport.it Dove vedere in tv Galles-Bosnia, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingNelle semifinali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, il Percorso A della zona europea, quello dell'Italia, propone la sfida tra ... oasport.it Al torneo di Mannheim la Serbia con 53-64 ha la meglio sulle Azzurre. Domani si concluderà l’impegno della Nazionale U18 contro la Germania alle h17.45 Leggi di più: https://fip.it/torneo-di-mannheim-italia-serbia-53-64-domani-ultimo-impegno-con-la-g - facebook.com facebook Serbia: mercato strategico per l’export italiano Nel 2025 l’Italia è il 3° fornitore (quota mercato 6,6%). Trainano: tessile, metalli, macchinari, agroalimentare. Opportunità in industria, moda e tecnologie. #ICEAgenzia #ITA #FocusMercati #Internazi x.com