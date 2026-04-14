Serbia-Italia oggi Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario tv programma streaming

Oggi alle 18:15 si disputa Serbia-Italia, terza partita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La sfida si svolge in Serbia e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. Le due nazionali si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la qualificazione, in una giornata in cui il risultato assume grande rilevanza.

E’ uno di quei giorni in cui conta soltanto vincere. Oggi, martedì 15 aprile, alle ore 18:15 si gioca Serbia-Italia, terzo incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di un crocevia molto importante per le azzurre, ancora a secco di vittorie dopo le prime due dispute. Le ragazze di Andrea Soncin infatti sono uscite sconfitte dalla partita inaugurale contro la Svezia (abile a passare per 0-1) per poi pareggiare contro la Danimarca (1-1). Al momento la compagine tricolore occupa il terzo posto della classifica con tre punti in meno rispetto ai primi due team citati. Le padrone di casa gravitano invece in quarta posizione, vantando però un punto prezioso raccolto proprio contro le svedesi.🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

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La Nazionale italiana femminile si gioca una fetta importante del proprio futuro nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le Azzurre affrontano in trasferta la Serbia in una sfida delicata per restare in corsa nel girone facebook