Italia-Serbia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Notizia in breve

Oggi alle 18:15 si disputa Italia-Serbia, penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La sfida si svolge con grande intensità e determinazione da entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la qualificazione. La gara si svolge in un contesto di alta competitività, con le squadre che puntano a migliorare la loro posizione in classifica.