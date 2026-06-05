Italia-Serbia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 18:15 si disputa Italia-Serbia, penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La sfida si svolge con grande intensità e determinazione da entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la qualificazione. La gara si svolge in un contesto di alta competitività, con le squadre che puntano a migliorare la loro posizione in classifica.

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Con intensità, con ferocia, con la voglia di lasciare l segno. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:15 si gioca Italia-Serbia, penultima giornata delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Un match da vincere a tutti i costi per le ragazze di Andrea Soncin, motivate a centrare l’obiettivo senza dover passare dalla girandola dei playoff. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15 Lo scenario nel raggruppamento 1 è semplice. Al comando svetta infatti la Danimarca, avanti di una lunghezza sulla Svezia e di tre sulla compagine tricolore. Inutile dire che per centrare il primo posto le azzurre dovranno vincere sia la partita contro le serve che quella con le svedesi, auspicando di un mezzo inciampo da parte delle danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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