Serbia-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 15 aprile, alle 18:15, si disputa la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La sfida si svolge in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming su piattaforme online. È il terzo incontro del torneo di qualificazione, con le due squadre che si affrontano per ottenere punti e avanzare nel girone.

E’ uno di quei giorni in cui conta soltanto vincere. Oggi, martedì 15 aprile, alle ore 18:15 si gioca Serbia-Italia, terzo incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di un crocevia molto importante per le azzurre, ancora a secco di vittorie dopo le prime due dispute. LA DIRETTA LIVE DI SERBIA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15 Le ragazze di Andrea Soncin infatti sono uscite sconfitte dalla partita inaugurale contro la Svezia (abile a passare per 0-1) per poi pareggiare contro la Danimarca (1-1). Al momento la compagine tricolore occupa il terzo posto della classifica con tre punti in meno rispetto ai primi due team citati.🔗 Leggi su Oasport.it

serbia italia oggi in tv qualificazioni mondiali calcio femminile 2027 orario canale streaming
© Oasport.it - Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming

Leggi anche: Serbia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming

Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Digita per trovare news e video correlati.