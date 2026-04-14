Serbia-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Oggi, martedì 15 aprile, alle 18:15, si disputa la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La sfida si svolge in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming su piattaforme online. È il terzo incontro del torneo di qualificazione, con le due squadre che si affrontano per ottenere punti e avanzare nel girone.

E’ uno di quei giorni in cui conta soltanto vincere. Oggi, martedì 15 aprile, alle ore 18:15 si gioca Serbia-Italia, terzo incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di un crocevia molto importante per le azzurre, ancora a secco di vittorie dopo le prime due dispute. LA DIRETTA LIVE DI SERBIA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15 Le ragazze di Andrea Soncin infatti sono uscite sconfitte dalla partita inaugurale contro la Svezia (abile a passare per 0-1) per poi pareggiare contro la Danimarca (1-1). Al momento la compagine tricolore occupa il terzo posto della classifica con tre punti in meno rispetto ai primi due team citati.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming Leggi anche: Serbia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La Nazionale italiana femminile si gioca una fetta importante del proprio futuro nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le Azzurre affrontano in trasferta la Serbia in una sfida delicata per restare in corsa nel girone - facebook.com facebook