Durante la partita di Serie A tra US Cremonese e AC Milan, un giovane calciatore ha esordito come titolare. Con meno di 19 anni, è diventato il più giovane in Italia dal 1912 a scendere in campo come titolare in una partita ufficiale. La sua presenza ha segnato una svolta storica, portando l’Italia a stabilire un nuovo record di età per un undici iniziale. La partita si è giocata allo Stadio Giovanni Zini.

Italia Fonda una Nuova Era Calcistica con un Undici Giovane. CREMONA, ITALIA – 1 MARZO 2026: Nell’emozionante match di Serie A tra US Cremonese e AC Milan, Davide Bartesaghi ha brillato sul campo dello Stadio Giovanni Zini. Questo evento rappresenta non solo un’importante sfida per i club, ma anche un momento significativo per il calcio italiano. La Nazionale Italiana, infatti, ha fatto storia schierando un undici titolare con un’età media di 21 anni e 354 giorni, il più giovane dalla sfida del 1912 contro l’Austria. Questo nuovo gruppo di talenti promette di riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale. La partita, in programma al Stade de Luxembourg, avrà inizio alle 19:45 ora del Regno Unito (20:45 CEST). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Italia, nuova generazione segna la storia con l’XI titolare più giovane dal 1912.

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