Gonçalo Ramos, attaccante portoghese, è stato spesso collegato al club rossonero, anche se attualmente non è titolare nella sua squadra. Nonostante questo, ha segnato regolarmente durante le partite di club in cui gioca. Le voci di un possibile trasferimento al Milan continuano a circolare, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan: i rossoneri dovranno rinforzare molto l'attacco per Massimiliano Allegri, specialmente se si centrerà l'obiettivo Champions League. Al momento non ci sono certezze nel reparto rossonero: Nkunku, Pulisic, Leão, Füllkrug e Santiago Giménez. Ci sono dubbi su tutto l'attacco del Diavolo. La stagione ancora non è del tutto finita e al Milan mancano 6 punti per avere la certezza di giocare la Champions League la prossima stagione, ma si stanno già facendo nomi su nomi per l'attacco del Diavolo. In questi giorni è tornato di moda il profilo di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in forza al PSG.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gonçalo Ramos in attacco per il Milan? Non è titolare, ma segna con costanza

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