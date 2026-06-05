Italia in crisi idrica | acqua pro capite dimezzata rispetto all’UE
L’Italia ha un consumo idrico pro capite quasi dimezzato rispetto alla media europea. La maggior parte dell’acqua viene sprecata prima di arrivare al rubinetto, con perdite significative nelle reti di distribuzione. Il settore civile rappresenta una quota elevata dei prelievi totali, contribuendo al record europeo di prelievi complessivi. La gestione delle reti e le inefficienze sono tra le cause principali dello spreco.
Perché l'Italia spreca quasi metà dell'acqua prima del rubinetto?. Quanto incide il consumo civile sul record europeo di prelievi?. Come influisce l'aumento termico sulle bombe d'acqua e la siccità?. Quali settori industriali consumano più risorse rispetto alla Germania?.? In Breve Dispersione idrica nazionale al 41% con picchi del 51% nelle regioni meridionali.. Consumo civile pro capite di 220 litri giornalieri contro i 125 europei.. Agricoltura assorbe il 68% dei prelievi totali con 17 miliardi di metri cubi.. Industria registra record europeo con 6,6 miliardi di metri cubi prelevati nel 2023.. L’Italia affronta uno stress idrico preoccupante con disponibilità pro capite dimezzata rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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