Italia in crisi idrica | acqua pro capite dimezzata rispetto all’UE

Notizia in breve

L’Italia ha un consumo idrico pro capite quasi dimezzato rispetto alla media europea. La maggior parte dell’acqua viene sprecata prima di arrivare al rubinetto, con perdite significative nelle reti di distribuzione. Il settore civile rappresenta una quota elevata dei prelievi totali, contribuendo al record europeo di prelievi complessivi. La gestione delle reti e le inefficienze sono tra le cause principali dello spreco.