Giornata mondiale dell’acqua | la crisi idrica in Italia costa il doppio rispetto alla media europea

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, si evidenzia come la crisi idrica in Italia abbia un impatto economico doppio rispetto alla media europea. Il Paese si trova tra quelli più colpiti dallo stress idrico, causato da piogge meno frequenti ma più intense, che non alleviano i problemi di siccità e ne creano di nuovi. La situazione si riflette sui costi sostenuti dai cittadini italiani.

La crisi idrica in Italia pesa sulle tasche dei cittadini. Il Paese è tra i più esposti, in Europa, allo stress idrico dovuto a piogge meno frequenti ma più intense, che non risolvono i problemi di siccità, ma ne portano di nuovi. E la gestione dell’acqua, così com’è, non aiuta. La Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra ogni 22 marzo, è anche l’occasione per fare il punto sui costi. Tra bollette e ricadute. Chi paga per le carenze? Come si finanzieranno gli investimenti necessari? In Italia, la bolletta continua ad aumentare (anche se le tariffe sono tra le più basse d’Europa): 528 euro in media nel 2025 per una famiglia tre persone un consumo annuo di 182 metri cubi, ossia il 30 per cento in più rispetto al 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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