La crisi idrica presenta il conto | in Italia costo doppio che in Ue

La crisi idrica in Italia si riflette in un costo totale di 13,4 miliardi di euro nel 2025, con una spesa media di 227 euro per ogni abitante. La situazione è aggravata da eventi come siccità e alluvioni e dal mancato riciclo dell’acqua. Rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea, il costo sostenuto risulta essere doppio.

Tra siccità, alluvioni e mancato riciclo il conto della crisi idrica in Italia è salato. Nel 2025 l’impatto è stato in totale di 13,4 miliardi di euro, un costo annuale di 227 euro pro-capite. Il doppio della media europea, che si attesta a 112 euro per abitante. È “come se l’economia del nostro Paese si fermasse per due giorni e mezzo ogni anno”, sottolinea il Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua di Teha (The european house Ambrosetti). Un report che lancia l’allarme su un Paese “sempre più esposto allo stress idrico che comporta avere troppo poco o troppa acqua nei momenti sbagliati, difficoltà nella raccolta e nella gestione”. Il picco dei danni è stato raggiunto nel 2022 (a 16,7 miliardi e 284 euro ad abitante), ma la situazione resta problematica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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