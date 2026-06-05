Italia Green Film Festival | le Golden Leaf 2026

La settima edizione dell’Italia Green Film Festival si è conclusa con un grande afflusso di film provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra su produzioni cinematografiche a tematica ambientale e sociale. Durante l’evento sono state assegnate le Golden Leaf 2026, riconoscimenti dedicati ai film che si sono distinti per contenuti e qualità. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti principali nel settore dei film eco-compatibili e sociali.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Grande successo per la VII edizione dell’Italia Green Film Festival, una importante realtà nel panorama mondiale dei film Green e Social con centinaia di film giunti da ogni angolo del mondo. Nella serata di lunedì 25 maggio, nella cornice del Teatro Argentina di Roma, sono stati premiati i vincitori di questa edizione incentrata sul tema “Return to Human” (Ritornare Umani). L’Italia Green Film Festival ha ottenuto il riconoscimento del Parlamento Europeo e quello per “Alto Valore Culturale e Didattico” dall’UNESCO. A condurre la serata sul palco del Teatro Argentina la giornalista RAI Roberta Ammendola e la giornalista di TeleAmbiente Ertilia Giordano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Italia Green Film Festival, i vincitori della settima edizione

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