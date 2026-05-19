Italia Green Film Festival | I Premi Speciali

Durante la settima edizione dell’Italia Green Film Festival sono stati consegnati i primi premi speciali. Sono stati assegnati il “Premio talenti emergenti”, il “Premio alla carriera” e il “Premio alla memoria”. La manifestazione ha coinvolto diverse sezioni e ha riconosciuto figure e opere legate al cinema e alla sostenibilità ambientale. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento dedicato alla promozione di temi ecologici attraverso il cinema italiano.

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