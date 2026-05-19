Italia Green Film Festival | I Premi Speciali
Durante la settima edizione dell’Italia Green Film Festival sono stati consegnati i primi premi speciali. Sono stati assegnati il “Premio talenti emergenti”, il “Premio alla carriera” e il “Premio alla memoria”. La manifestazione ha coinvolto diverse sezioni e ha riconosciuto figure e opere legate al cinema e alla sostenibilità ambientale. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento dedicato alla promozione di temi ecologici attraverso il cinema italiano.
Cosa: L’Italia Green Film Festival, giunto alla settima edizione, ha annunciato l’assegnazione dei suoi primi riconoscimenti speciali, tra cui il “Premio talenti emergenti”, il “Premio alla carriera” e il “Premio alla memoria”.. Dove e Quando: La serata finale di premiazione si svolgerà a Roma, presso il Teatro Argentina, il 25 maggio 2026.. Perché: L’evento si pone l’obiettivo di promuovere l’impegno del cinema, sia italiano che internazionale, verso una maggiore e più consapevole sostenibilità della settima arte, celebrando opere e artisti che si fanno portavoce di questi valori.. L’Italia Green Film Festival rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile per chi crede nel potere trasformativo della settima arte. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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