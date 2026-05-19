Italia Green Film Festival | I Premi Speciali

Da ezrome.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la settima edizione dell’Italia Green Film Festival sono stati consegnati i primi premi speciali. Sono stati assegnati il “Premio talenti emergenti”, il “Premio alla carriera” e il “Premio alla memoria”. La manifestazione ha coinvolto diverse sezioni e ha riconosciuto figure e opere legate al cinema e alla sostenibilità ambientale. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento dedicato alla promozione di temi ecologici attraverso il cinema italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa: L’Italia Green Film Festival, giunto alla settima edizione, ha annunciato l’assegnazione dei suoi primi riconoscimenti speciali, tra cui il “Premio talenti emergenti”, il “Premio alla carriera” e il “Premio alla memoria”.. Dove e Quando: La serata finale di premiazione si svolgerà a Roma, presso il Teatro Argentina, il 25 maggio 2026.. Perché: L’evento si pone l’obiettivo di promuovere l’impegno del cinema, sia italiano che internazionale, verso una maggiore e più consapevole sostenibilità della settima arte, celebrando opere e artisti che si fanno portavoce di questi valori.. L’Italia Green Film Festival rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile per chi crede nel potere trasformativo della settima arte. 🔗 Leggi su Ezrome.it

italia green film festival i premi speciali
© Ezrome.it - Italia Green Film Festival: I Premi Speciali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Green Economy Festival 2026: Parma dal 17 al 19 aprile - Gianluca Borghi

Video Green Economy Festival 2026: Parma dal 17 al 19 aprile - Gianluca Borghi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Italia Green Film Festival, al via la VII edizione 'Return to Human'

Leggi anche: Moda: a Villa Altieri il viaggio green dell'Italia Film Festival

italia green film italia green film festivalModa: a Villa Altieri il viaggio green dell'Italia Film FestivalLa serata, dedicata all'alta moda etica, anticipa la premiazione finale della manifestazione, in programma il 25 maggio al Teatro Argentina a Roma ... adnkronos.com

italia green film italia green film festivalItalia Green Film Festival, al via la VII edizione ‘Return to Human’(Adnkronos) – Ha preso ufficialmente il via a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai diritti civili ... pianetagenoa1893.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web