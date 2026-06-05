Italia 1,7 miliardi per ricerca e sicurezza | firmi gli accordi

Il governo italiano ha firmato accordi per destinare 1,7 miliardi di euro a ricerca e sicurezza. Di questi, 381 milioni saranno dedicati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Altri fondi saranno impiegati per interventi di sicurezza nelle scuole, con lavori mirati a migliorare gli accessi e la videosorveglianza. Le risorse verranno distribuite tramite bandi e progetti specifici, con priorità a innovazione tecnologica e protezione degli ambienti scolastici.

Come verranno utilizzati i 381 milioni per l'intelligenza artificiale?. Quali interventi specifici renderanno sicure le scuole italiane?. Dove verranno investiti i 500 milioni per la protezione civile?. Come cambierà la sicurezza informatica della Polizia di Stato?.? In Breve 381,18 milioni per ricerca su intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. 360 milioni per messa a norma e bonifiche amianto edifici scolastici. 498,1 milioni per rischio idrogeologico e riqualificazione borghi marinari. 278 milioni per digitalizzazione banche dati Interforze e videosorveglianza strategica.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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