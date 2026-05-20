Italia e India hanno firmato quindici accordi che rafforzano la collaborazione tra i due paesi, creando un asse strategico con un valore complessivo di circa 20 miliardi di euro. Tra le iniziative più rilevanti, il nuovo corridoio Imec mira a migliorare le rotte commerciali europee, facilitando il trasporto di merci tra i continenti. Inoltre, il centro Innovit India si concentra su settori industriali come tecnologia, manifattura e infrastrutture, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’innovazione.

? Domande chiave Come influirà il nuovo corridoio Imec sulle rotte commerciali europee?. Quali settori industriali trarranno vantaggio dal centro Innovit India?. Come cambieranno i flussi sanitari con l'accordo sulle infermiere indiane?. Perché i minerali critici sono diventati un pilastro della difesa comune?.? In Breve Obiettivo interscambio commerciale 20 miliardi entro il 2029 tramite accordi UE-India.. Lancio progetto Innovit India con centro tecnologico a Nuova Delhi per talenti.. Sviluppo corridoio logistico Imec tra Europa, Medio Oriente e India via G20.. Programma Anno della Cultura e del Turismo Italia-India previsto per il 2027.. A Villa Pamphilj, mercoledì 20 maggio 2026, Giorgia Meloni e Narendra Modi hanno firmato 15 accordi bilaterali per trasformare il rapporto tra Italia e India in un Partenariato strategico speciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia e India: 15 accordi per un asse strategico da 20 miliardi

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