Accordi di Coesione Meloni firma gli ultimi 6 | sul tavolo 1,7 miliardi per l’Italia

Sono stati firmati sei nuovi Accordi di Coesione con i ministeri, per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro. La presidente del Consiglio ha annunciato l'intesa tramite una nota ufficiale, specificando i dettagli di ogni accordo e i relativi obiettivi. I fondi saranno destinati a vari settori e progetti di sviluppo nel paese.

Firmati 6 nuovi Accordi per la Coesione con i ministeri dal valore di circa 1,7 miliardi di euro. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attraverso una nota ufficiale, con la quale racconta ogni singolo accordo e il suo obiettivo. Più impegno per la scuola, la salute, la ricerca e la sicurezza. Non solo, tra gli accordi firmati c’è anche un atteso potenziamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile e nuove risorse per il contrasto al rischio idrogeologico. Si tratta del pacchetto più voluminoso, da quasi 500 milioni di euro. Firmati Accordi di Coesione: valore complessivo oltre 50 miliardi. Tra il 2025 e il 2026 sono stati firmati diversi Accordi di Coesione con le Regioni, le Province autonome e i ministeri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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