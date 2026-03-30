Fiumicino torna a volare su Londra Heathrow | al via il nuovo collegamento Ita Airways

Ita Airways ha avviato un nuovo collegamento tra l'aeroporto di Fiumicino e Londra Heathrow. I voli sono stati ripresi ieri mattina con il primo collegamento tra le due città, segnando una ripresa delle rotte operate dall'aeroporto di Fiumicino verso Londra. La compagnia ha annunciato l'inizio delle operazioni con un volo in partenza nella mattinata di ieri.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – È partito ieri mattina il primo volo di Ita Airways per Roma Fiumicino da Heathrow. Per la compagnia aerea italiana, si legge in una nota, “si tratta di un gradito ritorno nel principale hub del Regno Unito”. Per l’occasione si è svolta una cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Carla Catuogno, Head of Europe Sales Region di Ita Airways, Ben Crowley, Head of Aviation – Airline Partnerships and Engagement di Heathrow, e Jonas Badde, Primo Segretario dell’Ambasciata d’Italia a Londra. Il collegamento da e verso la capitale britannica sarà operato con due frequenze giornaliere, pensate per garantire ai passeggeri massima flessibilità e comodità negli spostamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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