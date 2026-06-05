Istruzione degli adulti e Maturità | le Faq del Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato chiarimenti ufficiali sui percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti e sulla Maturità. Le FAQ forniscono indicazioni sui requisiti, le modalità di accesso e le procedure di valutazione. Non sono state annunciate modifiche alle date di esame o alle modalità di svolgimento delle prove. Le indicazioni si rivolgono a studenti adulti che intendono conseguire il diploma di maturità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di chiarimenti ufficiali dedicati ai percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti. La risposta del Ministero chiarisce che la divisione in due anni non comporta uno spacchettamento della valutazione. Il MIM stabilisce infatti che la procedura prevede un’unica assegnazione complessiva. Il testo specifica che il punteggio “si assegna solo e sempre al termine dell’intero periodo didattico“. Il Ministero delinea due strade per sanare l’errore, a seconda della permanenza o meno dell’iscritto nella stessa struttura. Se lo studente resta nel medesimo istituto, la scuola deve agire “in autotutela ad annullare l’errata attribuzione“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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